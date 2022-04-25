Зеленского хотят пригласить участвовать в саммите G20, где будет Путин

США выступили с инициативой пригласить президента Украины Владимира Зеленского к участию в саммите G20, как минимум, в качестве наблюдателя. Это уже поддержали несколько членов группы, сообщает Bloomberg.

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О приглашении Зеленского просят Индонезию, которая будет хозяйкой ближайшей встречи.

Обычно страна-хозяин приглашает представителей других государств на некоторые мероприятия саммита в качестве наблюдателей, но без права участвовать в официальных дискуссиях.

Издание отмечает, что в случае участия в саммите президента РФ Путина приглашение Зеленского стало бы "логистическим и дипломатическим кошмаром" для российского лидера.

Напомним, Соединенные Штаты Америки пригрозили бойкотировать заседания "Большой двадцатки", если в них будет участвовать Россия. При этом РФ практически невозможно исключить из G20, если Москва сама не примет такого решения.

Но Россию, исключили из Совета Европы, причем РФ объявила о запуске процедуры своего выхода буквально за несколько часов до того, как ее решили исключить.