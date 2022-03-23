Россию хотят исключить из "большой двадцатки", — СМИ

В связи с военной агрессией России против Украины США вместе с союзниками и партнерами изучают вопрос об исключении России из "большой двадцатки".

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Об этом сообщает Reuters.

"Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе", — сказал на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что США проведут консультации с союзниками и партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления.

Источник Reuters в Евросоюзе подтвердил обсуждение статуса России на предстоящих встречах G20.

Сейчас в G20 председательствует Индонезия, и, как сообщается, "Индонезии очень четко дали понять, что присутствие России на будущих встречах будет очень проблематичным для европейских стран".

Отмечается, что некоторые страны, вероятно, пропустят нынешние встречи G20.

Вероятно, что любая попытка полностью исключить Россию будет ветирована другими членами G20, в которую входят Китай, Индия, Саудовская Аравия.

Представитель одной из стран-членов G20 в Азии сказал, что процедуры лишения России членства в G20 просто нет, и таким образом Россию невозможно исключить из G20, если Москва сама не примет такого решения.

Вопрос об участии России в "большой двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "большой семерки" в Брюсселе.

Кроме того, Польша уже предложила свою в кандидатуру G20 вместо России.

G20 является ключевой международной платформой для координации всех действий, от борьбы с изменением климата до трансграничного долга. Источник издания сообщил, что "если Россия останется членом G20, организация станет менее полезной".

Напомним, Россию, исключили из Совета Европы, при этом РФ объявила о запуске процедуры своего выхода буквально за несколько часов до того, как ее решили исключить.