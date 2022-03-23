Росію хочуть виключити з "великої двадцятки", — ЗМІ

У зв'язку з військовою агресією Росії проти України США разом із союзниками та партнерами вивчають питання про виключення Росії з "великої двадцятки".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

"Що стосується питання про G20, я просто скажу таке: ми вважаємо, що Росія більше не може вести як звичайно бізнес у міжнародних інститутах та у міжнародному співтоваристві", — сказав на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він уточнив, що США проведуть консультації з союзниками та партнерами у цих інститутах, перш ніж робити будь-які подальші заяви.

Джерело Reuters у Євросоюзі підтвердило обговорення статусу Росії на майбутніх зустрічах G20.

Зараз у G20 головує Індонезія, і, як повідомляється, "Індонезії дуже чітко дали зрозуміти, що присутність Росії на майбутніх зустрічах буде дуже проблематичною для європейських країн".

Наголошується, що деякі країни, ймовірно, пропустять нинішні зустрічі G20.

Імовірно, будь-яка спроба повністю виключити Росію буде ветована іншими членами G20, до якої входять Китай, Індія, Саудівська Аравія.

Представник однієї з країн-членів G20 в Азії сказав, що процедури позбавлення Росії членства в G20 просто немає, і таким чином Росію неможливо виключити з G20, якщо Москва сама не ухвалить такого рішення.

Питання про участь Росії у "великій двадцятці" може бути розглянуте на самітах ЄС та "великої сімки" у Брюсселі.

Крім того, Польща вже запропонувала свою кандидатуру G20 замість Росії.

G20 є ключовою міжнародною платформою для координації всіх дій — від боротьби зі зміною клімату до транскордонного боргу. Джерело видання повідомило, що "якщо Росія залишиться членом G20, організація стане менш корисною".

Нагадаємо, Росію виключили з Ради Європи, при цьому РФ оголосила про запуск процедури свого виходу буквально за кілька годин до того, як її вирішили виключити.