В Европарламенте назвали Россию государством-террористом

На международном уровне, в частности, на уровне ООН, должна начаться дискуссия о признании России террористическим государством.

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Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас.

"Речь о признании России изгоем, террористическим государством, как Афганистан, или организацией, как Талибан. Внутренне я согласен с такой инициативой, безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задача в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания (России террористическим государством – Ред.)", — заявил экс-главнокомандующий Эстонии.

"Это должна быть дискуссия внутри ООН, так как это процесс, к которому должны быть привлечены все государства мира", — считает политик.

"Фактически Россия – это фейковое и террористическое государство", — резюмировал депутат Европарламента Риго Террас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мировому сообществу о необходимости признания Российской Федерации террористическим государством.

С заявлениями о поддержке инициативы выступил целый ряд мировых политиков.

В частности, член Палаты лордов парламента Великобритании, лорд Алекс Карлайл, который ранее работал независимым консультантом по законодательству Соединённого Королевства Великобритании в сфере терроризма, заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ, такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия", должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопрос российского государственного терроризма.

Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим как террористический.