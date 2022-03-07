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ЕC начал рассмотрение заявок на вступление Украины, Грузии и Молдовы –​​​​​​​ AFP

ЕC начал рассмотрение заявок на вступление Украины, Грузии и Молдовы –​​​​​​​ AFP

Послы стран ЕС поручили Еврокомиссии дать заключение по заявке Украины о вступлении в Евросоюз. Наряду с этим будут рассмотрены и заявки Молдовы и Грузии.

В понедельник, 7 марта, Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в объединение. Наряду с этим рассмотрят заявки Молдовы и Грузии, сообщает AFP.

Послы стран ЕС договорились в Брюсселе, что Еврокомиссия должна высказать свое мнение по вопросу кандидатского статуса государства, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. 

Передача заявок в ЕК станет первым шагом на пути к официальным переговорам о вступлении государств в Евросоюз. Обсуждение заявки Украины может также стать темой двухдневного саммита ЕС, который начнется в четверг в Версале.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после военного вторжения России. В начале марта Европарламент выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Соответствующую резолюцию поддержало большинство евродепутатов. В документе отмечается, что одновременно Евросоюзу следует работать над дальнейшей интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС.