ЄC розпочав розгляд заявок на вступ України, Грузії та Молдови.

Посли країн ЄС доручили Єврокомісії надати висновок за заявкою України про вступ до Євросоюзу. Поряд із цим будуть розглянуті і заявки Молдови та Грузії.

У понеділок, 7 березня, Європейський Союз розпочав розгляд заявки України на вступ до об'єднання. Поряд із цим розглянуть заявки Молдови та Грузії, повідомляє AFP .

Посли країн ЄС домовилися у Брюсселі, що Єврокомісія має висловити свою думку щодо кандидатського статусу держави, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Передача заявок до ЄК стане першим кроком на шляху до офіційних переговорів щодо вступу держав до Євросоюзу. Обговорення заявки України може також стати темою дводенного саміту ЄС, який розпочнеться у четвер у Версалі.

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого після воєнного вторгнення Росії. На початку березня Європарламент виступив за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Відповідну резолюцію підтримала більшість євродепутатів. У документі наголошується, що одночасно Євросоюзу слід працювати над подальшою інтеграцією України у внутрішній ринок ЄС.