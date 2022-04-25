Зеленського хочуть запросити взяти участь у саміті G20, де буде Путін

США виступили з ініціативою запросити президента України Володимира Зеленського до участі у саміті G20, як мінімум, як спостерігача. Це вже підтримали кілька членів, повідомляє Bloomberg.

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Про запрошення Зеленського просять Індонезію, яка буде господаркою найближчої зустрічі.

Зазвичай країна-господар запрошує представників інших держав на деякі заходи саміту як спостерігачів, але без права брати участь в офіційних дискусіях.

Видання зазначає, що у разі участі в саміті президента РФ Путіна запрошення Зеленського стало б "логістичним та дипломатичним кошмаром " для російського лідера.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пригрозили бойкотувати засідання "Великої двадцятки", якщо у них братиме участь Росія. При цьому РФ практично неможливо виключити з G20, якщо Москва сама не ухвалить такого рішення.

Але Росію виключили з Ради Європи, причому РФ оголосила про запуск процедури свого виходу буквально за кілька годин до того, як її вирішили виключити.