- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленського хочуть запросити взяти участь у саміті G20, де буде Путін
США виступили з ініціативою запросити президента України Володимира Зеленського до участі у саміті G20, як мінімум, як спостерігача. Це вже підтримали кілька членів, повідомляє Bloomberg.
Про запрошення Зеленського просять Індонезію, яка буде господаркою найближчої зустрічі.
Зазвичай країна-господар запрошує представників інших держав на деякі заходи саміту як спостерігачів, але без права брати участь в офіційних дискусіях.
Видання зазначає, що у разі участі в саміті президента РФ Путіна запрошення Зеленського стало б "логістичним та дипломатичним кошмаром " для російського лідера.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пригрозили бойкотувати засідання "Великої двадцятки", якщо у них братиме участь Росія. При цьому РФ практично неможливо виключити з G20, якщо Москва сама не ухвалить такого рішення.
Але Росію виключили з Ради Європи, причому РФ оголосила про запуск процедури свого виходу буквально за кілька годин до того, як її вирішили виключити.