Страны G7 призывают отказаться от проведения финансовых операций с РФ

Страны Большой Семерки (G7) планируют отказаться от проведения межправительственных финансовых операций с Россией.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центральных банков государств G7 по итогам заседания в Вашингтоне, которое состоялось 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, G7 также призвала другие страны присоединиться к дальнейшим ограничительным мерам против РФ.

"G7 намерены отказаться от проведения межправительственных финансовых операций с Россией, включая добровольную торговлю специальными правами заимствования, и призвали другие страны присоединиться к дальнейшим ограничениям возможностей России финансировать ее неоправданную войну против Украины", – заявили в Большой Семерке.

В заявлении указано, что Россия не должна получать финансирование, в частности, от Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Кроме этого, G7 поприветствовали решение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) приостановить доступ России и Беларуси к его ресурсам.

Участники Большой Семерки также подчеркнули, что международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычном режиме.

"Все страны и международные организации должны присоединиться к усилиям G7 по обеспечению поддержки Украины в ее неотложных потребностях и восстановлению ее будущего. G7 приветствуют создание управляемого несколькими донорами счета МВФ для Украины и заявление Европейского Союза о создании Трастового фонда солидарности с Украиной", – говорится в заявлении G7.

Напомним, Всемирный банк готовится выделить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере 1,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что на счета Украины 18 марта поступил очередной макротранш. 300 миллионов евро выделены в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.

Кроме того, Нацбанк в свою очередь начал также обсуждение с Международным валютным фондом вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.