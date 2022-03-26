ЕС создает специальный фонд для восстановления Украины

Лидеры стран-членов Европейского Союза согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения российской агрессии.

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Об этом говорится в сообщении Европейского Совета о результатах саммита лидеров ЕС, который состоялся 24-25 марта.

"Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров и призывает начать подготовку без промедления", — говорится в документе.

Европейский Совет также призвал Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.

"Помня о разрушениях и огромных потерях, причиненных Украине в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязан оказать поддержку украинскому правительству для восстановления демократической Украины", — отмечается в документе.

Кроме того, Европейский Совет призывает своевременно организовать международную конференцию по сбору средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.

Евросовет также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву и требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела свои войска и технику из Украины, уважала ее территориальную целостность и суверенитет, и призывает все страны присоединиться к санкциям против РФ.

Ранее европейские лидеры уже искали источники финансирования для восстановления Украины после войны. Премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за счет имущества российских олигархов.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз принять решение о выделении 100 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушают российские оккупационные войска.