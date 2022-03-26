ЄС створює спеціальний фонд для відновлення України

Лідери країн-членів Європейського Союзу погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після припинення російської агресії.

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Про це йдеться у повідомленні Європейської Ради про результати саміту лідерів ЄС, що відбувся 24-25 березня.

"Європейська рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності України та запрошує до участі своїх міжнародних партнерів та закликає розпочати підготовку без зволікання", — йдеться у документі.

Європейська Рада також закликала Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.

"Пам'ятаючи про руйнування та величезні втрати, заподіяні Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський Союз зобов'язаний надати підтримку українському уряду для відновлення демократичної України", — наголошується в документі.

Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію зі збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.

Єврорада також закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права і вимагає, щоб Росія негайно припинила війну та вивела свої війська та техніку з України, поважала її територіальну цілісність та суверенітет, та закликає всі країни приєднатися до санкцій проти РФ.

Раніше європейські лідери вже шукали джерела фінансування на відновлення України після війни. Прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейський Союз ухвалить рішення про виділення 100 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України, яку руйнують російські окупаційні війська.