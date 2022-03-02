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Экономика
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Польша предложила Евросоюзу выделить Украине 100 млрд евро на восстановление инфраструктуры

Польша предложила Евросоюзу выделить Украине 100 млрд евро на восстановление инфраструктуры
Польша инициирует финансирование восстановление инфраструктуры Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз принять решение о выделении 100 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушают российские оккупационные войска. 

Об этом 2 марта сообщил главы Кабмина Украины Дениса Шмыгаля в Twitter.

"Пакет инвестиций в 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры предложил ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дружеский шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо", — написал премьер-министр Украины.

После победы Украины в войне с Россией эти деньги, в случае их выделения, направят на восстановление важных объектов инфраструктуры.

За семь дней войны российская армия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. 

1 марта в Киеве российские войска обстреляли телебашню. Некоторые время были перебои с вещанием, но вскоре его восстановили. 

2 марта по Харькову были нанесены новые ракетные удары по зданию СБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Отметим, что Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, а 2 марта уже начали переходит в наступление по некоторым направлениям. 

Автор:
Вита Молодан