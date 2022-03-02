Польща запропонувала Євросоюзу надати Україні 100 млрд євро на відновлення інфраструктури

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейський Союз ухвалити рішення про виділення 100 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України, яку руйнують російські окупаційні війська.

Про це 2 березня повідомив глава Кабміну України Денис Шмигаль у Twitter.

"Пакет інвестицій у 100 млрд євро для відновлення інфраструктури запропонував ЄС прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Дружній крок, який залишить слід в історії. Українці знають і цінують вашу підтримку! Дякуємо", — написав прем'єр-міністр України.

Після перемоги України у війні з Росією ці гроші, у разі їхнього виділення, спрямують на відновлення важливих об'єктів інфраструктури.

За сім днів війни російська армія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків.

1 березня у Києві російські війська обстріляли телевежу. Деякий час були перебої з мовленням, але незабаром його відновили.

2 березня по Харкову було завдано нових ракетних ударів по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Зазначимо, що Збройні сили України міцно тримають оборону, а 2 березня вже почали переходити до наступу за деякими напрямками.