Країни G7 закликають відмовитися від проведення фінансових операцій з РФ

Країни Великої Сімки (G7) планують відмовитися від проведення міжурядових фінансових операцій із Росією

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Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та голів центральних банків держав G7 за підсумками засідання у Вашингтоні, яке відбулося 20 квітня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, G7 також закликала інші країни приєднатися до подальших обмежувальних заходів проти РФ.

"G7 мають намір відмовитися від проведення міжурядових фінансових операцій з Росією, включаючи добровільну торгівлю спеціальними правами запозичення, і закликали інші країни приєднатися до подальших обмежень можливостей Росії фінансувати її невиправдану війну проти України", — заявили у Великій Сімці.

У заяві зазначено, що Росія не повинна отримувати фінансування, зокрема, від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку.

Крім цього, G7 привітали рішення Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) призупинити доступ Росії та Білорусі до його ресурсів.

Учасники Великої Сімки також наголосили, що міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичайному режимі.

"Всі країни та міжнародні організації повинні приєднатися до зусиль G7 щодо забезпечення підтримки України у її невідкладних потребах та відновлення її майбутнього. G7 вітають створення керованого декількома донорами рахунку МВФ для України та заяву Європейського Союзу про створення Трастового фонду солідарності з Україною", — йдеться у заяві G7.

Нагадаємо, Світовий банк готується виділити Україні новий пакет фінансової підтримки у розмірі 1,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що на рахунки України 18 березня надійшов черговий макротранш. 300 мільйонів євро виділено у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС.

Крім того, Нацбанк у свою чергу розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану.