Лавров заявил о реальности риска ядерной войны и назвал условия подписания мирного договора

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать. Также он считает реальной опасность начала третьей мировой войны.

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Об этом Лавров сказал в интервью программе "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале".

По его словам, Россия продолжает контакты с командой Владимира Зеленского, а война в Украине закончится договором, но "его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат".

"Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с РФ, по совету США и Британии, отступившись от стамбульских предложений", - заявил Лавров.

Представитель страны-агрессора заявил, что Россия во время переговоров в Стамбуле концептуально согласилась на основные предложения Украины по мирному договору: нейтральный статус и гарантии безопасности.

"В стамбульском документе было сказано, что на Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будет проводиться учений с участием иностранных вооружённых сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию, прямо было написано. В том варианте, который они нам дали вслед за нашей позитивной реакцией, значилось: никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов. Разница есть?" - заявил Лавров.

Он также отметил, что в переданной Украине обновленной версии договора РФ учла замечания Киева, но до сих пор не получила ответа на свои предложения.

Кроме того, чиновник страны-агрессора заявил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать.

"Когда действительно риски применения ядерного оружия весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал Лавров.

Также он считает реальной опасность начала третьей мировой войны.

О непоследовательности и о том, что словам российских чиновников нельзя доверять, свидетельствует то, что еще 19 апреля Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор не планирует использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский также уверен, что России и ее властям невозможно доверять. Он считает, что мир должен быть готов к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.