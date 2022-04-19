В РФ ответили, будут ли применять ядерное оружие против Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время страна-агрессор не планирует использовать ядерное оружие в войне против Украины. Об этом глава МИД России сказал в интервью India Today.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Журналисты задали прямой вопрос Лаврову о том, будет ли Россия применять ядерное оружие против Украины. Министр иностранных дел РФ ответил: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений".

При этом он не уточнил, есть ли вероятность применения такого оружия в войне с Украиной на последующих этапах. Также важно отметить, что до начала полномасштабного вторжения Лавров уверял, что якобы "РФ ни на кого нападать не собирается".

В то же время заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие:

Когда по территории России будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения. В случае применения ядерного оружия против России или ее союзников. Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания могут быть парализованы. В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что России и ее властям невозможно доверять. Он считает, что мир должен быть готов к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.