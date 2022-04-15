Зеленский считает, что мир должен быть готов к решению Путина применить ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, "все страны мира" должны быть готовы к тому, что российский лидер Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Гарант предположил, что Путин может применить либо ядерное, либо химическое оружие, "потому что он не ценит жизни украинцев".

"Не только я — весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не настоящая информация, а может быть правда. Химическое оружие они тоже могут задействовать, для них жизнь народа, ничего. Вот почему", — сказал Зеленский.

Ранее официальные лица США также предупреждали, что Путин может задействовать ядерное оружие против Украины. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что ЦРУ очень внимательно следит за этой возможностью, подчеркнув при этом, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится сделать такой шаг.

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие: