Зеленський вважає, що світ має бути готовим до рішення Путіна застосувати ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, "всі країни світу" мають бути готові до того, що російський лідер Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Гарант припустив, що Путін може застосувати або ядерну, або хімічну зброю, "бо він не цінує життя українців".

"Не тільки я - весь світ, всі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не справжня інформація, а може бути правда. Хімічну зброю вони теж можуть задіяти, для них життя народу, нічого. Ось чому", - сказав Зеленський.

Раніше офіційні особи США також попереджали, що Путін може задіяти ядерну зброю проти України. Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що ЦРУ дуже уважно стежить за цією можливістю, наголосивши при цьому, що США поки не бачать жодних ознак того, що Росія готується зробити такий крок.

У свою чергу заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.