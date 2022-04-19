У РФ відповіли, чи застосовуватимуть ядерну зброю проти України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зараз країна-агресор не планує використовувати ядерну зброю у війні проти України. Про це глава МЗС Росії сказав у інтерв'ю India Today.

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Журналісти поставили пряме запитання Лаврову про те, чи Росія застосовуватиме ядерну зброю проти України. Міністр закордонних справ РФ відповів: "На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь".

При цьому він не уточнив, чи є ймовірність застосування такої зброї у війні з Україною на наступних етапах. Також важливо відзначити, що до початку повномасштабного вторгнення Лавров запевняв, що нібито "РФ ні на кого нападати не збирається".

Водночас заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю:

Коли по території Росії буде завдано удару з використанням засобів ядерної поразки. У разі застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників. Якщо буде посягання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування можуть бути паралізовані. У разі акту агресії проти Росії або її союзників, внаслідок якого під загрозою виявилося б існування країни.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росії та її владі неможливо довіряти. Він вважає, що світ має бути готовим до того, що російський лідер Володимир Путін може використовувати тактичну ядерну зброю проти України.