Лавров заявив про реальність ризику ядерної війни та назвав умови підписання мирного договору

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров зазначив, що ризик ядерної війни є реальним, і цю небезпеку не можна недооцінювати. Також він вважає реальною небезпеку третьої світової війни.

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Про це Лавров сказав в інтерв'ю програмі "Велика гра" на пропагандистському "Першому каналі".

За його словами, Росія продовжує контакти з командою Володимира Зеленського, а війна в Україні закінчиться договором, але "його параметри визначатимуться стадією військових дій, під час якої його укладуть".

"Київ зробив величезний крок назад" у переговорах із РФ за порадою США та Британії, відступившись від стамбульських пропозицій", - заявив Лавров.

Представник країни-агресора заявив, що Росія під час переговорів у Стамбулі концептуально погодилася на основні пропозиції України щодо мирного договору: нейтральний статус та гарантії безпеки.

"У стамбульському документі було сказано, що в Україні не буде жодних військових баз іноземних і не проводитиметься навчань за участю іноземних збройних сил, крім як за згодою всіх країн-гарантів цього договору, включаючи Росію, прямо було написано. У тому варіанті, який вони нам дали слідом за нашою позитивною реакцією, значилося: жодних навчань, окрім як за згодою більшості країн-гарантів. Різниця є?" – заявив Лавров.

Він також зазначив, що у переданій Україні оновленій версії договору РФ врахувала зауваження Києва, але досі не отримала відповіді на свої пропозиції.

Крім того, чиновник країни-агресора заявив, що ризик ядерної війни є реальним, і цю небезпеку не можна недооцінювати.

"Коли дійсно ризики застосування ядерної зброї вельми істотні, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздувались, а бажаючих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати". – сказав Лавров.

Також він вважає реальною небезпеку початку третьої світової війни.

Про непослідовність та про те, що словам російських чиновників не можна довіряти, свідчить те, що ще 19 квітня Сергій Лавров заявив, що країна-агресор не планує використовувати ядерну зброю у війні проти України.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський також упевнений, що Росії та її владі не можна довіряти. Він вважає, що світ має бути готовим до того, що російський лідер Володимир Путін може використовувати тактичну ядерну зброю проти України.