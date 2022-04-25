Україна готова до миру, але за нього треба боротися, — Зеленський

Щоб Росія почала схилятися до миру, всі українці мають захищати свою волю. Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

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"За два місяці вони використали проти нас понад 1100 ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста та села на пекло. Частину українських міст та громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що на тимчасово окупованій території люди не підкоряються загарбникам. Російські військові не бачать підтримки, на яку вони розраховували.

"Україна готова до миру. Була готова і тоді, коли війна тривала на Донеччині. Готова і зараз, коли російське вторгнення стало повномасштабним. Але щоб Росія шукала мир, кожен українець та українка мають боротися. Маємо захищати свободу", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив , що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський також зазначив, що у світовій історії залишиться таке поняття як "рашизм".