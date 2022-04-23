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Слово "рашизм" останется в мировой истории – Зеленский
В мировой истории останется такое понятие как "рашизм". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
По словам главы государства, "рашизм" – это понятие, которое будет в исторических книжках, будет в условных википедиях, останется на уроках.
И за партами маленькие дети во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот "рашизм" начался, на какой земле и кто помог в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия", – рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что слово "рашизм" никто не придумывал, однако его повторяют и в Украине, и в Европе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не просто так все говорят, что это "рашизм". Знаете, слово новое, а поступки такие же самые как были 80 лет тому назад в Европе. Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете, на нашем континенте таких варварств просто не было", – отметил Зеленский.
Кроме этого, президент Украины заявил, что действия российских оккупантов на территории нашей страны являются нацизмом.
"То, что они делали – убивали, пытали, всё, что они делали с детьми, маленькими, насильство над маленькими детьми, изнасилования, всё, что происходило – это является нацизмом", – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.