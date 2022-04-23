Слово "рашизм" залишиться у світовій історії – Зеленський

У світовій історії залишиться таке поняття як "рашизм". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

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За словами глави держави, " рашизм " – це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках.

"І за партами маленькі діти в усьому світі вставатимуть і відповідатимуть вчителям, коли цей "рашизм" розпочався, на якій землі і хто допоміг у боротьбі за свободу проти саме цього страшного поняття" , – розповів Зеленський.

Він наголосив , що слово "рашизм" ніхто не вигадував, проте його повторюють і в Україні, і в Європі.

"Не просто так усі кажуть, що це "рашизм". Знаєте, слово нове, а вчинки такі самі як були 80 років тому в Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте, на нашому континенті таких варварств просто не було" , – наголосив Зеленський.

Крім цього, президент України заявив, що дії російських окупантів на території нашої країни є нацизмом .

"Те, що вони робили – вбивали, катували, все, що вони робили з дітьми, маленькими, насильство над маленькими дітьми, зґвалтування, все, що відбувалося – це нацизм", – заявив Зеленський .

Раніше Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів із Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.