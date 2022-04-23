Ядерну зброю не може застосувати адекватна людина, але РФ може це зробити – Зеленський

Ядерну зброю не може використовувати адекватна людина, проте на такі кроки може піти керівництво Російської федерації.

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Про це сьогодні, 23 квітня, під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використовувати ядерну зброю. Якщо керівництво РФ не втратить повністю зв'язку з реальністю та адекватністю, вони не зможуть і не будуть використовувати ядерну зброю", – розповів Зеленський.

Водночас глава держави повідомив, що вірить у те, що керівництво Росії може натиснути ядерну кнопку.

"Може. Чи вірю я в це? Вірити в такі речі не хочеться, скажу вам відверто", – наголосив президент.

Заленський також підкреслив, що якби Україна мала ядерну зброю, то вона б її ніколи не застосувала.

"Це неможливо. Тому що ми абсолютно адекватні люди. Будь-якого керівника нашої держави, який би... почав... пальчиком тягтися до цієї кнопки, його знесли б нашу державу, наше суспільство і я був би першим серед тих людей, які бігли б просто знести такого. людину", – сказав президент.

Зеленський додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то ризики про початок війни з боку РФ були б мінімальними.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів із Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.