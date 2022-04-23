Ядерное оружие не может применить адекватный человек, но РФ может это сделать – Зеленский

Ядерное оружие не может использовать адекватный человек, однако на такие шаги может пойти руководство Российской федерации.

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Об этом сегодня, 23 апреля, во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использовано тем или иным человеком не когда он загнан в угол, а когда он утратил связь с реальностью, со здравым смыслом… И поэтому, если руководство РФ не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут и не будут использовать ядерное оружие", – рассказал Зеленский.

В то же время, глава государства сообщил, что верит в то, что руководство России может нажать ядерную кнопку.

"Может. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется, скажу вам откровенно", – отметил президент.

Заленский также подчеркнул, что если бы у Украины было ядерное оружие, то она бы его никогда не применила.

"Это невозможно. Потому что мы абсолютно адекватные люди. Любого руководителя нашего государства, который бы… начал… пальчиком тянуться к этой кнопке, его бы снесли наше государство, наше общество и я был бы первым среди тех людей, которые бы бежали просто снести такого человека", – сказал президент.

Зеленский добавил, что, если бы у Украины было ядерное оружие, то риски о начале войны со стороны РФ были бы минимальными.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.