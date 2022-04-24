- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Зеленського запропонували Росії спецраунд переговорів щодо Маріуполя
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пропонує російському керівництву "спецраунд переговорів" щодо Маріуполя, який постійно зазнає атак з боку окупантів.
Про це Михайло Подоляк написав у своєму Твіттері.
"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольський "Азовсталь". Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили та техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?", – зазначив Подоляк.
Він запропонував країні-агресору для порятунку "залишків репутації" зробити три "маріупольські кроки":Підписуйтеся на наш YouTube канал
1. Проголосити реальне пасхальне перемир'я над Маріуполем.
2. Негайно дати гумкоридор для цивільних.
3. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.
Зазначимо, комбінат "Азовсталь" окупанти продовжують активно обстрілювати, незважаючи на те, що лідер країни-агресора Володимир Путін заявив про те, що штурмувати завод, що представляє собою укріплену фортецю, не потрібно і наказав її оточити.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.