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Украина готова к миру, но за него надо бороться, — Зеленский
Чтобы Россия начала склоняться к миру, все украинцы должны защищать свою свободу. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.
"За два месяца они использовали против нас более тысячи ста ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили просто до камней. Но так ничего и не добились. И не добьются", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что на временно оккупированной территории люди не подчиняются захватчикам. Российские военные не видят поддержки, на которую они рассчитывали.
Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу", — заявил глава государства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.
Зеленский также отметил, что в мировой истории останется такое понятие как "рашизм".