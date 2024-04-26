Экономия на конкурентных закупках через Prozorro составила 42 млрд грн

По итогам 2023 года количество завершенных в системе Prozorro закупок выросло по сравнению с 2022 годом на 28% - до 3,6 млн. лотов. И почти на 70% – до 622 млрд грн – выросла по сравнению с предыдущим периодом ожидаемая стоимость закупок.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

По ее словам, несмотря на полномасштабную войну, сфера публичных закупок как никогда динамично развивается.

"Прошлый год доказал, что выйти на уровень закупок, который был до полномасштабного вторжения, реально. Сегодня около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro. Выросло не только количество, но и успешность закупок и конкуренция", - отметила Бигун.

Статистические данные Prozorro за 2023 год

В 2022 году успешных закупок было 60%, в 2023 – 68%. Уровень конкуренции в 2022 году составил 1,8 – столько предложений в среднем у нас было на одну закупку. А в прошлом году – уже 2,02.

В 2023-м количество объявленных конкурентных закупок выросло на четверть и достигло 400 тыс., количество заключенных договоров – на 47%, достигнув отметки 270 тыс. При этом экономия на конкурентных закупках составила 42 млрд грн (рост на 135% по сравнению с 2022 годом) ).

Что чаще всего закупали

Чаще всего в прошлом году на Prozorro закупали:

пищевые продукты (35 тыс. закупок),

лекарства (28 тыс.),

бензин и дизтопливо (16 тыс.),

электроэнергию (14 тыс.).

Как подчеркнула Бигун, помимо прозрачности, конкуренции и открытости во время войны важными также оказались простота и быстрота проведения закупок.

"Именно поэтому активное развитие получил инструмент Prozorro Маркет. С его помощью закупки происходили на 15-20% дешевле, чем по прямым договорам", - подчеркнула Бигун.

В итоге, в 2023 году на Prozorro Market произошли закупки более чем на 12,5 млрд грн. В год более 6 тысяч заказчиков провели на Prozorro Market более 44 тысяч закупок.

Прозрачность оборонных закупок

Как отмечают в Минэкономики, существенной экономии бюджетных средств удалось добиться благодаря решениям, призванным повысить прозрачность оборонных закупок и минимизировать коррупционные риски. В частности, речь идет о решении, которым оборонные заказчики обязали проводить упрощенные закупки через электронную систему Prozorro.

"Prozorro удалось найти оптимальный баланс между прозрачностью и безопасностью во время войны. Решение открыть тыловые закупки Минобороны позволило сэкономить почти 7 млрд грн. В будущем Prozorro будет становиться еще открытее, защищая при этом чувствительную информацию", - отметила Бигун.

Она добавила, что сумма завершенных оборонных закупок в прошлом году составила 52,4 млрд. грн. Всего было объявлено 11 тыс. закупок, заключено 8 тыс. договоров. При этом доля конкурентных закупок по ожидаемой стоимости составила 85%. Среднее количество предложений на торги составило 2,28. До конца 2023 года почти 100% тыловых закупок Минобороны происходило в системе Prozorro.

Напомним, с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.