Закупки продуктов питания для ВСУ будут осуществляться по новым правилам

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по определению новых подходов к закупке Министерством обороны продуктов питания с использованием электронной системы закупок.

Сообщается, что были наработаны практические рекомендации по тому, как могут быть организованы закупки на нужды Министерства обороны при существующих требованиях, с одной стороны, к безопасности, а с другой – к прозрачности и конкурентности.

Кроме того, большая часть наработок рабочей группы созвучна или учтена в новых подходах, представленных Государственным оператором тыла.

Как отмечают в Министерстве экономики, очень важно, что предложенные подходы будут способствовать привлечению к участию в торгах именно национальных производителей, а не посредников.

Генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов рассказал, какие подходы планируется ввести при закупках продуктов Министерством обороны с 1 апреля следующего года. Ключевые из них:

Закупка продуктов питания будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться в более чем 25 категорий (например, мясные изделия). Это открывает широкие возможности участия в закупочных процедурах украинских производителей.

При формировании ожидаемой стоимости заказчик будет ориентироваться на данные по среднестатистическим ценам из разных источников, в т. ч. Госстата.

Закупка и логистика обособлены. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию в распределительные центры. Услуги доставки из этих центров к конечным потребителям будут закупаться государством в отдельности.

Будет использоваться динамическая система закупок. Она будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные относительно участников.

Человекоцентричность: стандартизированные меню будут разработаны профессиональными технологами (в т. ч. теми, ныне защищающими страну в рядах ВСУ). Меню будет учитывать как потребности военных в разных видах рационов, так и специфику удовлетворения потребностей в качественном питании в условиях боевых действий.

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.