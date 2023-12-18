Минобороны представило новое закупочное агентство для ВСУ

Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится десятки лет. Министр обороны Украины Рустем Умеров во время презентации в Киеве представил новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", которое построено по международным стандартам и принципам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Новая система закупок предполагает установление понятных правил для подрядчиков и возможность планировать свою работу.

"Войско будет получать все вовремя, в достаточном количестве и качественное, подрядчики – понятные правила и возможность планировать, общество – увидит справедливые оптимальные цены", - сказал Рустем Умеров и добавил, что для его команды важно поставить точку в истории с нечестными закупками.

По его словам, ДОТ, руководителем которого 30 октября был призван Арсен Жумадилов, переберет на себя обязанности и запустит все процессы тыловых закупок для ВСУ – в частности, продовольствия, одежды, горюче-смазочных материалов, бронежилетов, касок. Закупки из государственного бюджета в 2024 году.

"Главная задача ДОТ - обеспечить непрерывные поставки для ВСУ, сформировать доверие к системе поставок МОУ среди ключевых заинтересованных сторон и выстроить устойчивый институт, эффективно выполняющий свои обязанности, независимо от внешнего контекста. При этом вся работа ДОТ будет построена на основе добродетели, человекоцентричности, профессиональности и открытости", – сказал Жумадилов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный отреагировал на такое нововведение и отметил, что понятия ВСУ и коррупция должны быть несовместимы. По его словам, украинские воины ожидают от нового агентства качественного и своевременного обеспечения всем необходимым.

"ВСУ должны сконцентрироваться на выполнении своих задач. Не на поиске пищи, одежды, средств защиты", – сказал Залужный.

Скандальные закупки Минобороны

В январе Минобороны попало в скандал из-за материал журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Сначала Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности.

В Февраль Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого, уволенного после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Позже в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Украины закупит 7 тысяч папок для личных дел военнослужащих за 20 миллионов гривен. То есть, цена за одну папку составляет около 3 тыс. грн.

Однако в ведомстве отметили, что цена, которую заявили СМИ по тендеру, не соответствует действительности. Общая ожидаемая стоимость тендера действительно составляет более 20 миллионов гривен, но СМИ поделили эту сумму на 7 тысяч папок — это количество единиц только в первом лоте тендера. Количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли, поэтому и возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку. В общей сложности планировалось закупить более 58 тысяч папок и средняя стоимость при таком расчете составляет 351 гривна.

Однако служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила тендер по закупке обложек для папок личных дел и обнаружила, что их можно приобрести по цене от 140 грн за штуку.