Минобороны опровергло информацию о завышенных ценах на папки для личных дел военных

В некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Украины закупит 7 тысяч папок для личных дел военнослужащих за 20 миллионов гривен. То есть, цена за одну папку составляет около 3 тыс. грн.

Однако в ведомстве отметили, что цена, заявленная СМИ по тендеру, не соответствует действительности.

В Минобороны сообщили, что общая ожидаемая стоимость тендера действительно составляет более 20 миллионов гривен, но СМИ поделили эту сумму на 7 тысяч папок — это количество единиц только в первом лоте тендера. Количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли, поэтому и возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку. В общей сложности планировалось закупить более 58 тысяч папок и средняя стоимость при таком расчете составляет 351 гривна.

Согласно сообщению, Минобороны объявило тендер на закупку обложек для личных дел военных еще в октябре, но внутренняя служба аудита обнаружила на рынке подобные товары по более низким ценам и начала проверку, которая делает невозможным подписание контрактов.

"Внутренний финансовый аудит ведет проверку и этой цены. И пока она продолжается, подписание никаких договоров по закупке этих обложек не состоится", – сообщили в ведомстве.

Скандальные закупки Минобороны

В январе Минобороны попало в скандал из-за материала журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Сначала Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности.

В Февраль Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого, которого уволили после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и другого скандала в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках . Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.