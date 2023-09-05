Верховная Рада уволила Резникова с должности министра обороны

Сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 327 избранников.

По фракциям:

СН – 210

ЕС – 24

Батьківщина – 11

Платформа за жизнь и мир- 20

За будущее – 11

Голос – 10

Довіра – 15

Восстановление Украины – 12

Внефракционные – 14.

Резников пришел лично отчитываться за 552 дня своей работы в должности.

Во время своего выступления он отметил, что военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов. За полгода Минобороны сделало запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов, поставили 1,5 млн зимней формы, 2 млн летней формы.

Кроме того, на вооружение оборонным ведомством было принято более 200 образцов западного оружия. Также допущено к эксплуатации более 30 моделей украинских дронов.

Отдельно Резников вспомнил о реформе ВВК, которая сейчас активно вводится.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Алексей Резников - скандалы в Минобороны

Действующий глава Минобороны за 2023 год успел попасть сразу в несколько коррупционных скандалов. Сначала журналисты выяснили, что ведомство закупает по завышенным ценам продукты питания для военных. Эти новости запомнились обществу "яйцами по 17 грн за штуку".

Сначала Резников оправдывал своих коллег, очевидно причастных к отмыванию бюджетных денег, но впоследствии признал ошибки и провел кадровые изменения. Расследование схемы все еще продолжается, некоторым участникам объявили подозрения.

Тогда также была информация о возможном увольнении Резникова, но в итоге он остался в должности.

Впоследствии журналисты заявили, что якобы Минобороны закупило по завышенным ценам куртки для военных. Резников отвергает обвинения в сторону ведомства и даже был готов заключить пари с журналистом и нардепом. Однако последние отказались. Железняк заметил, что к моменту заявления о паре Резников уже знал о своей отставке.