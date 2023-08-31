Кто такой глава Фонда госимущества Рустем Умеров, которым планируют заменить Резникова в должности главы Минобороны

Ряд официальных должностных лиц начали неофициально сообщать, что действующий министр обороны Алексей Резников вскоре уйдет с должности (в первую неделю сентября), а на его место планируется сегодняшний глава Фонда госимущества Рустем Умеров (возглавляет ФГУ с 7 сентября 2022 года).

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Об этом, в частности, сообщили несколько депутатов, среди которых Ярослав Железняк в Telegram и Ярослав Юрчишин.

Судя по всему, причиной для отставки Резникова стала волна коррупционных скандалов в Минобороны, включая "яйца по 17 грн" и другие откровенно коррупционные закупки. Как говорит Железняк, вероятнее всего, Резникова отправят послом в Великобританию. Это подтверждает и Юрчишин.

Что же касается Умерова, то он занимает должность главы ФГИ уже больше года. Как отмечает Железняк, прошел этот "год без скандала и с рекордным результатом ФГИУ". Как добавляет Юрчишин, Умеров был включен в отдельные процессы снабжения оружием со стороны наших партнеров.

"Он, как представитель крымскотатарского народа, имеет рабочие отношения с представителями арабских и тюркских стран, прежде всего – с Турцией. На неформальном уровне сыграл роль в процессе освобождения украинских пленных", – говорит Юрчишин.

По словам последнего, сильная сторона Умерова в том, что тот – не новичок в системе управления госимуществом, что может быть дополнительным преимуществом при работе в министерстве. Но "недостатком" его является то, что тот не относится полностью к ближайшему окружению президента.

"Когда в систему взаимоотношений, которая построена на тотальной взаимозависимости, попадает новый человек, то в кризисные ситуации будет велик соблазн бросить все на этого человека", – объясняет свое видение Юрчишин.

Что касается Резникова, как считает Юрчишин, должность посла в Британии для него – не самый плохой вариант, поскольку Лондон сегодня является одним из наших ключевых партнеров. Но, добавим от себя, целесообразно ли ставить на такую должность человека с репутацией, как у Резникова, вопрос открытый.

Отставку Резникова, если она состоится, должна рассмотреть Верховная Рада, которая назначает и увольняет главу Минобороны по его представлению. Министр обороны – квота президента.

Что же касается Умерова, то до своей политической карьеры он был бизнесменом, инвестором, меценатом, а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. После начала широкомасштабной войны он вошел в состав украинской делегации для переговоров с представителями рф.

При этом 19 июля того года Умеров возглавил временную следственную комиссию по контролю использования военной помощи Украине.

Рустам Умеров родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане (Булунгур), но вскоре переехал в Алушту в Крыму. Имеет хорошее образование. Первоначально стал выпускником Крымской школы-интерната для одаренных детей Минобразования и науки АР Крым. Степень бакалавра экономики и магистра финансов получил в Национальной академии управления.

При этом Умеров начал карьеру в 2004 году в телекоммуникационной компании lifecell, занимая разные руководящие должности до 2010 года. На старте карьеры ему было 22 года. В 2013 году основал инвестиционную компанию ASTEM (управляет инвестициями в области связи, ИТ и инфраструктуры) и благотворительный образовательный фонд ASTEM Foundation.

С 29 августа 2019-го и до избрания на должность главы ФГИ был народным депутатом от "Голоса".