Хто такий голова Фонду держмайна Рустем Умєров, яким планують замінити Резнікова на посаді голови Міноборони

Низка офіційних посадовців почали неофіційно повідомляти, що чинний міністр оборони Олексій Резніков незабаром полишить посаду (у перший тиждень вересня), а на його місце планується сьогоднішній очільник Фонду держмайна Рустем Умєров (очолює ФДМ з 7 вересня 2022 року).

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Про це, зокрема, повідомили кілька депутатів, серед яких Ярослав Желєзняк в Telegram та Ярослав Юрчишин.

Судячи з усього, причиною для відставки Резнікова стала хвиля корупційних скандалів у Міноборони, включно з "яйцями по 17 грн" та іншими відверто корупційними закупівлями. Як каже Желєзняк, найвірогідніше, Резнікова відправлять послом до Великої Британії. Це ж підтверджує і Юрчишин.

Що ж стосується Умєрова, то він обіймає посаду очільника ФДМ вже понад рік. Як відмічає Желєзняк, пройшов цей "рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ". Як додає Юрчишин, Умєров був включений в окремі процеси забезпечення зброєю з боку наших партнерів.

"Він, як представник кримськотатарського народу, має робочі стосунки з представниками арабських і тюркських країн, насамперед – з Туреччиною. На неформальному рівні відіграв роль у процесі звільнення українських полонених", – каже Юрчишин.

За словами останнього, сильна сторона Умєрова в тому, що той – не новачок у системі управління держмайном, що може бути додатковою перевагою при роботі в міністерстві. Але "недоліком" його є те, що той не належить цілком до найближчого оточення президента.

"Коли в систему взаємостосунків, яка побудована на тотальній взаємозалежності, потрапляє нова людина, то в кризові ситуації буде велика спокуса кинути все на цю людину", – пояснює своє бачення Юрчишин.

Що ж до Резнікова, як вважає Юрчишин, посада посла у Британії для нього – не найгірший варіант, оскільки Лондон сьогодні є одним із наших ключових партнерів. Але, додамо від себе, наскільки доцільно ставити на таку посаду людину з репутацією, як у Резнікова, питання відкрите.

Відставку Резнікова, якщо вона відбудеться, має розглянути Верховна Рада, яка призначає і звільняє очільника Міноборони за його поданням. Міністр оборони – квота президента.

Що ж до Умєрова, то до своєї політичної кар’єри він був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Після початку великої війни він увійшов до складу української делегації для переговорів з представниками рф.

При тому 19 липня того року Умєров очолив тимчасову слідчу комісію для контролю використання військової допомоги Україні.

Рустам Умєров народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані (Булунгур), але незабаром переїхав до Алушти, що в Криму. Має хорошу освіту. Спочатку став випускником Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міносвіти і науки АР Крим. Ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів здобув у Національній академії управління.

При цьому Умєров розпочав кар’єру в 2004 році в телекомунікаційній компанії lifecell, займаючи різні керівні посади до 2010 року. На старті кар’єри мав 22 роки. У 2013 році заснував інвестиційну компанію ASTEM (управляє інвестиціями в галузі зв'язку, ІТ та інфраструктури) і благодійний освітній фонд ASTEM Foundation.

З 29 серпня 2019-го і до обрання на посаду голови ФДМ був народним депутатом від "Голосу".