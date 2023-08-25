Піде у відставку, якщо програє. Резніков запропонував парі журналісту та депутатці, — ЗМІ

Якщо підтвердиться, що Міністерство оборони поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то очільник відомства Олексій Резніков подасть у відставку.

Такі парі він запропонував народній депутатці Анастасії Радіній та журналісту "Української Правди" Михайлу Ткачу, передає агентство "Інтерфаес-Україна".

Якщо сторони приймуть "виклик", то Радіна має пообіцяти, що якщо програє, то складе мандат. Якщо виявиться, що Міноборони не відмивало гроші на куртках, то Ткач має припинити займатися журналістикою на 3 роки.

"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Рєзніков, пишу заяву про відставку", - йдеться у заяві Резнікова.

Він зазначив, що "арбітрами у цьому парі запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами – редакції авторитетних українських видань". Міністр також закликав "приєднатися до парі, ставши спостерігачами".

"При розборі ситуації ми надамо всі документи, докази, факти та матеріали щодо справи, щоб переможець спору був очевидним для всього українського суспільства", — додав він.

Парі Резнікова, Ткача та Радіної — в чому суть

Видання ZN.UA провело розслідування та заявило, що Міністерство оборони України у 2022 році закупило у турецької фірми одяг для українських військових. Однак дорогою між митницями ціна на партію курток, вказана в документах, змінилася з $142 тис на $421 тис.

Згодом правоохоронці викрили підприємця на постачанні неякісного одягу для українських військовослужбовців на понад 35 млн гривень. У Міноборони заявили, що не причетні до цих закупівель.