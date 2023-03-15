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Після серії скандалів Міноборони створило департамент боротьби з корупцією
Після корупційних скандалів пов'язаних із закупками продуктів харчування для військових, на базі Міністерства оборони відбулося створення Департаменту з питань запобігання корупції.
Як розповів виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян, незабаром буде оголошено конкурсний відбір на посади до цього підрозділу. У Департаменті сподіваються на прозору і тісту взаємодію з громадськістю.
"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях. Загалом, закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію", — наголосив Степанян.
Міноборони закликає громадян повідомляти їм про випадки виявлення корупції службових зловживань у сфері оборонних закупівель.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.
Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.
Пізніше стало відомо, що в Міноборони до скандалу з яйцями по 17 грн за штуку збиралося купувати ще й картоплю по 27 грн.