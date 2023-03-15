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После серии скандалов Минобороны создало департамент по борьбе с коррупцией
После нескольких коррупционных скандалов, связанных с закупками продуктов питания для военных, на базе Министерства обороны произошло создание Департамента по предотвращению коррупции.
Как рассказал исполняющий обязанности директора Департамента Сергей Степанян, в скором времени будет объявлен конкурсный отбор на должности в это подразделение. В Департаменте надеются на прозрачное и тестовое взаимодействие с общественностью.
"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Моя задача – реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы находим более тесное взаимодействие с общественностью. Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности закупок. В общем, призываю всех. Военнослужащие, бизнес, журналисты, общественные эксперты и активисты: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", — подчеркнул Степанян.
Минобороны призывает граждан сообщать им о случаях выявления коррупции служебных злоупотреблений в сфере оборонных закупок.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.
Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности. Кроме того, Резников впоследствии объяснял завышенные цены на продукты питания для ВСУ.
Позже стало известно, что у Минобороны до скандала с яйцами по 17 грн за штуку собиралось покупать еще и картошку по 27 грн.