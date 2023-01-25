Резников после скандала с закупками продуктов анонсировал изменения в армейском меню

Министр обороны Алексей Резников после скандала с закупками продуктов предлагает ввести унифицированную систему меню в Вооруженных Силах Украины.

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Он пояснил, что введение каталога продуктов питания в 2016 году стало революцией, позволившей покончить в ВСУ с советской практикой питания, но также создало коррупционные вызовы.

"Данная система в целом работает, количество жалоб на качество питания незначительно, разве что на отсутствие некоторых экзотических фруктов. Напротив – много положительных отзывов. Но это слишком большая дискреция, в которой злоумышленники ищут лазейки. Мы должны их закрыть", - отметил министр.

По его словам, новой задачей является создание правил, призванных исключить возможность сговоров и злоупотреблений на местах между представителями бизнеса и начпродами воинских частей.

"Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход. На заседании антикоррупционного комитета я озвучил обязательство ввести меню в течение 4-5 месяцев", - сообщил Резников.

Он пояснил, что вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ, различия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации.

Министр добавил, что в планах также разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции.

"Я буду обращаться к рынку с просьбой поддержать переход на систему меню. Также я буду находиться в постоянном диалоге с рынком, чтобы обеспечить стабильное питание в течение переходного периода… Я поддерживаю инициативу народных депутатов сделать часть оборонных закупок открытыми. Этот подход полностью отвечает моему видению", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности. Кроме того, Резников впоследствии объяснял завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

После начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных, с должности уволили Директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.