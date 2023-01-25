Міністр оборони після скандалу з закупівлями продуктів анонсував зміни в армійському меню

Міністр оборони Олексій Резніков після скандалу з закупівлями продуктів пропонує запровадити уніфіковану систему меню в Збройних силах України.

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Він пояснив, що запровадження каталогу продуктів харчування у 2016 році стало революцією, яка дозволила покінчити в ЗСУ з радянською практикою харчування, але також створило корупційні виклики.

"Дана система в цілому працює, кількість скарг на якість харчування незначна, хіба що на відсутність деяких екзотичних фруктів. Навпаки – багато позитивних відгуків. Але це занадто велика дискреція, у якій зловмисники шукають лазівки. Ми повинні їх закрити", - зазначив міністр.

За його словами, новим завданням є створення правил, які покликані виключити можливість змов та зловживань на місцях між представниками бізнесу та начпродами військових частин.

"Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід. На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців", - повідомив Резніков.

Він пояснив, що викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ, є відмінності між харчування у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації.

Міністр додав, що в планах також є розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.

"Я буду звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню. Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду… Я підтримую ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими. Цей підхід повністю відповідає моєму баченню", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.

Після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових, з посади звільнили Директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.