Депутаты инициировали частичное открытие информации об оборонных закупках

В Верховной Раде Украины 24 января зарегистрировали законопроект № 8381 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках". Документом нардепы предлагают ввести прозрачность в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения в Украине.

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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Целью законопроекта является внедрение таких принципов, как:

конкурентность открытость и прозрачность (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности);

предотвращение коррупции, злоупотреблением и дискриминацией.

В частности, нардепы хотят обязать государственных заказчиков отчитываться об оборонных закупках в части сведений, обнародование которых одновременно необходимо для прозрачности закупочного процесса и гарантирования защищенности государственных заказчиков от военных угроз.

Если оборонные закупки осуществляются не через Prozorro на сумму, равную или превышающую 200 тыс. горн (для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 млн грн), то нужно будет указывать следующие сведения:

наименование государственного заказчика;

название предмета закупки;

цену за единицу товара, цену работ, услуг.

Кроме того, законопроект предусматривает публикацию составляющих стоимости пищевых продуктов (товаров), входящих в обобщенную стоимость услуг питания.

Как сообщалось, после ряда публикаций в СМИ с критикой оборонных закупок комитет ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке 23 января провел заседание и заявил о намерении усилить парламентский контроль за закупками для ВСУ. Среди других инициатив было названо принятие поправок к закону "Об оборонных закупках" о частичном открытии информации о них во время военного положения.