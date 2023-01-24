- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Депутаты инициировали частичное открытие информации об оборонных закупках
В Верховной Раде Украины 24 января зарегистрировали законопроект № 8381 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках". Документом нардепы предлагают ввести прозрачность в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения в Украине.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Целью законопроекта является внедрение таких принципов, как:
- конкурентность открытость и прозрачность (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности);
- предотвращение коррупции, злоупотреблением и дискриминацией.
В частности, нардепы хотят обязать государственных заказчиков отчитываться об оборонных закупках в части сведений, обнародование которых одновременно необходимо для прозрачности закупочного процесса и гарантирования защищенности государственных заказчиков от военных угроз.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Если оборонные закупки осуществляются не через Prozorro на сумму, равную или превышающую 200 тыс. горн (для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны - 1,5 млн грн), то нужно будет указывать следующие сведения:
- наименование государственного заказчика;
- название предмета закупки;
- цену за единицу товара, цену работ, услуг.
Кроме того, законопроект предусматривает публикацию составляющих стоимости пищевых продуктов (товаров), входящих в обобщенную стоимость услуг питания.
Как сообщалось, после ряда публикаций в СМИ с критикой оборонных закупок комитет ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке 23 января провел заседание и заявил о намерении усилить парламентский контроль за закупками для ВСУ. Среди других инициатив было названо принятие поправок к закону "Об оборонных закупках" о частичном открытии информации о них во время военного положения.