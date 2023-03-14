Минобороны до скандала с яйцами по 17 грн за штуку собиралось покупать картофель по 27 грн - СМИ

Министерство обороны до скандала с закупками продуктов для армии собиралось покупать картофель по 27 грн/кг, а капусту – по 33 грн/кг.

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Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на расходные накладные и копию контракта, заключенного Министерством обороны на поставку продуктов военным в 2023 году с ООО "Гарна страва".

Всего Минобороны заключило на 2023 год восемь договоров на поставку продуктов армии. За каждой компанией закреплены определенные воинские части.

По сравнению с ООО "Актив компани", чей контракт ранее обнародовало ZN.ua, поставщик "Гарна страва" предлагал более дешевые яйца (8-8,5 грн за штуку), но имеет более высокие цены на овощи.

Так, картофель в первой, годовой версии договора с фирмой (а также у накладных) должен был поставляться уже в январе по 27 грн/кг (с НДС), капуста — по 33 грн/кг, свекла — по 30 грн/кг. При этом покупала картофель в январе компания по 7,2-10,5 грн (сб НДС), капусту – по цене до 12,5 грн/кг, свеклу – до 11 грн/кг.

То есть, разница между закупочной ценой и ценой поставки в Минобороны в январе составляла по картофелю 16,5-19,8 грн, капусте — от 20,5 грн, свеклы — по меньшей мере 19 грн на килограмме.

Отмечается, что по словам директора по закупкам компании "Гарна страва", их "себестоимость доставки доходит до 10 грн за кг продукции" - за счет подвоза продуктов в подразделения на фронте.

Минобороны не успело оплатить январские поставки по первой версии заключенных контрактов. Проплаты были остановлены после скандала.

В феврале министерство изменило все договоры с компаниями: у них снижены цены на ряд позиций, а также сокращены сроки договоров до трех месяцев. В частности, по всем упомянутым овощам в договоре с ООО "Гарна страва" цена упала на 7-10 грн на килограмме.

Напомним, в конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.uaсообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве произошли кадровые изменения. Также была информация о возможном увольнении Резникова, но в итоге он остался в должности.

24 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект №8381 в целом, предусматривающий обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии.