Міноборони до скандалу з яйцями по 17 грн за штуку збиралося купувати картоплю по 27 грн - ЗМІ

Міністерство оборони до скандалу з закупівлями продуктів для армії збиралося купувати картоплю по 27 грн/кг, а капусту по 33 грн/кг.

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Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на видаткові накладні і копію контракту, укладеного Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ "Гарна страва".

Усього Міноборони уклало на 2023 рік вісім договорів на поставки продуктів армії. За кожною компанією закріплені певні військові частини.

У порівнянні з ТОВ "Актив компані", чий контракт раніше оприлюднило ZN.ua, постачальник "Гарна страва" пропонував дешевші яйця (8-8,5 грн за штуку), але має вищі ціни на овочі.

Так, картопля у першій, річній версії договору з фірмою (а також у накладних) мала постачатись вже в січні по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста — по 33 грн/кг, буряк — по 30 грн/кг. При цьому купляла картоплю в січні компанія по 7,2-10,5 грн (зб ПДВ), капусту — за ціною до 12,5 грн/кг, буряк — до 11 грн/кг.

Тобто різниця між закупівельною ціною і ціною поставки в Міноборони у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті — від 20,5 грн, буряку — щонайменше 19 грн на кілограмі.

Зазначається, що за словами директора із закупівель компанії "Гарна страва", їхня "собівартість доставки доходить до 10 грн за кг продукції" — за рахунок підвозу продуктів в підрозділи на фронті.

Міноборони не встигло оплатити січневі поставки за першою версією укладених контрактів. Проплати були зупинені після скандалу.

У лютому міністерство змінило всі договори з компаніями: у них знижені ціни на низку позицій, а також скорочені строки договорів — до трьох місяців. Зокрема, по всім згаданим овочам у договорі з ТОВ "Гарна страва" ціна впала на 7-10 грн на кілограмі.

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни. Також була інформація про можливе звільнення Резнікова, але в підсумку він залишився на посаді.

24 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8381 в цілому, який передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії.