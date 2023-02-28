Ціни знижені. Міноборони відкрило оновлені дані про вартість харчування для ЗСУ

Міністерство оборони України внесло зміни до договорів на закупівлю продуктів для військових, які постачатимуться протягом 2023 року. Відповідні дані опубліковані на сайті відомства.

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У Міноборони зауважили, що закуповують не продукти зі списку, а послугу з харчування. До неї входять також логістика продовольства, приготування їжі, підтримка їдалень у належному стані та інші витрати, які закладено у вартість.

Оновлені договори передбачають, що послуга добового харчування коштуватиме від 137,04 до 144,06 грн.

Зокрема, закупівля яєць, вартість яких у минулому договорі стала чи не найбільш обговорюваною, тепер передбачена на рівні 8.40 - 9 грн за штуку.

Додатки до кожного з восьми договорів опубліковані на сайті Міністерства оборони. Один із них виглядає так:

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни. Також була інформація про можливе звільнення Резнікова, але в підсумку він залишився на посаді.

24 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8381 в цілому, який передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії.