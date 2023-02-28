Цены снижены. Минобороны открыло обновленные данные о стоимости питания для ВСУ

Министерство обороны Украины внесло изменения в договоры на закупку продуктов для военных, которые будут поставляться в течение 2023 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

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В Минобороны отметили, что закупают не продукты из списка, а услугу питания. В нее входят также логистика продовольствия, приготовление пищи, поддержка столовых в надлежащем состоянии и другие расходы, заложенные в стоимость.

Обновленные договоры предполагают, что услуга суточного питания будет стоить от 137,04 до 144,06 грн.

В частности, закупка яиц, стоимость которых в прошлом договоре стала едва ли не самой обсуждаемой, теперь предусмотрена на уровне 8.40 – 9 грн за штуку.

Приложения к каждому из восьми договоров размещены на сайте Министерства обороны. Один из них выглядит так:

Напомним, в конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве произошли кадровые изменения. Также была информация о возможном увольнении Резникова, но в итоге он остался в должности.

24 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект №8381 в целом, предусматривающий обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии.