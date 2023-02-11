Уряд розширив перелік компаній, які можуть імпортувати товари військового призначення для себе

Кабінет міністрів України розширив перелік компаній військово-промислового комплексу (ВПК), які мають право імпортувати або експортувати товари військового призначення (для потреб) власного виробництва.

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Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 лютого, про це повідомила пресслужба.

"Ще кілька українських підприємств отримали можливість імпортувати комплектуючі для виготовлення зброї без зайвих посередників. Таким чином, це рішення спрямоване на лібералізацію ринку. Також воно дозволить суттєво пришвидшити процеси з виготовлення та постачання на фронт зброї, яка так потрібна зараз нашим захисникам", — розповіла перший міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що експорт зброї можливий лише в тому випадку, якщо Міноборони, ЗСУ дозволять і підтвердять, що потреби в цих видах продукції для захисту України немає. Водночас, за словами Свириденко, на майбутнє це рішення відкриває можливість для українських виробників, що вже виробляють продукцію за стандартами НАТО, інтегруватися в ланцюжки доданої вартості західних країн.

В уряді також вважають, що таке рішення сприятиме розвитку та збільшенню обсягів виробництва підприємств, що виробляють різні види озброєння, зокрема, й БПЛА для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше уряд звільнив від державного експортного контролю низку товарів військового призначення та подвійного використання. До переліку товарів, зокрема, увійшли металеві та неметалеві броньовані пластини, шоломи, бронежилети або захисний одяг тощо.

За прогнозами Міноборони, у 2023 році Україна вже буде здатна самостійно забезпечити потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах.