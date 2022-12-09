Уряд ухвалив рішення, завдяки якому ЗСУ швидше отримуватимуть бронежилети

Кабінет міністрів на засідання 9 грудня звільнив від державного експортного контролю низку товарів військового призначення та подвійного використання.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"За поточних умов процедура державного експортного контролю триває 2-3 місяці, і цього часу у нас іноді немає. Тому ми звільнили від держконтролю окремі товари військового та подвійного призначення, які потрібні нашим бійцям на фронті вже зараз. Або потрібні представникам деяких професій, наприклад журналістам, що виїздять в зону бойових дій. Також звільнено від державного експортного контролю товари подвійного призначення, необхідні для захисту, зокрема, й, цивільного населення", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Рішенням Уряду затверджено перелік товарів військового призначення та подвійного використання, на міжнародні передачі яких не поширюється дія Закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період дії воєнного стану на території України.

До переліку товарів, зокрема, увійшли:

металеві та неметалеві броньовані пластини, виготовлені відповідно до військових стандартів, або придатні до військового використання (номери позицій ML13.а.1, ML13.а.2);

шоломи, виготовлені відповідно до військових стандартів, корпуси шоломів, амортизаційні підкладки (позиція ML13.с);



бронежилети або захисний одяг, зокрема м’які бронежилети або захисний одяг, виготовлені за військовими стандартами або технічними умовами, їх еквіваленти а також спеціально призначені для них компоненти (позиції ML13.d.1, ML13.d.2);



захисні костюми, рукавиці, взуття, спеціально призначені чи модифіковані для захисту від вражаючих факторів (позиції 1А004.b.1, 1А004.b.2, 1А004.b.3) тощо.



Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що Україна у 2023 році буде здатна самостійно забезпечити потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах.