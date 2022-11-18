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Міноборони: Україна у 2023 році зможе самостійно забезпечити сили оборони бронежилетами і шоломами
Україна у 2023 році буде здатна самостійно забезпечити потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Він зазначив, що у 2023 році імпорт бронежилетів та шоломів за необхідності може стати точковим доповненням та показав екземпляри продукції українського виробництва, що "відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО".
Міністр зазначив, що наразі в Україні відсутня можливість виробляти тільки один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Впевнений, з часом і цю проблеми вітчизняний бізнес вирішить", - зазначив він.
Крім того, Резніков повідомив, що в Україні розробили бронежилет спеціально для захисниць з врахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Він наголосив, що йому немає аналогів, після завершення циклу випробувань він піде у війська.
Також зараз тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами і низкою новацій, які знижують навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути захист.
Міністр нагадав, наскільки непростою була ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами у березні та квітні 2022 року – у резерві на весь київський гарнізон був лише один шолом.
"Станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби Збройних Сил України, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів", - зазначив він.
Нагадаємо, Канада надасть Україні додаткову військову допомогу приблизно на 34 млн канадських доларів (25,5 млн доларів США). Також країна продовжить свою місію щодо навчання українських військових у Великій Британії в рамках операції Unifier до кінця 2023 року.