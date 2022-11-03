ДБР викрило колишнє керівництво Укрпатенту на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів (ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань викрило колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент на заволодінні 250 млн гривень під виглядом закупівлі бронежилетів для військових.

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Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

Зазначається, що колишній керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними.

"Ексдиректор держпідприємства залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину", - йдеться в повідомленні.

Крім того, для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ.

Перераховані на "благодійність" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

Після вчинення злочину ексдиректор Укрпатенту виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. Державного секретаря Міністерства економіки з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.

Працівники ДБР викрили правопорушників невдовзі після вчинення злочину і в найкоротші терміни здобули доказову базу протиправних дій посадовців.

Фото: пресслужба ДБР

На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Ексдиректору та головному бухгалтеру держпідприємства, в.о. Державного секретаря Міністерства економіки та директору благодійної організації повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань викрило благодійну організацію, яка продавала військовим бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців.