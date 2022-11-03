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ДБР разоблачило бывшее руководство Укрпатента на завладении 250 млн грн под видом закупки бронежилетов (ВИДЕО)
Государственное бюро расследований разоблачило бывшее руководство госпредприятия Укрпатент на завладении 250 млн гривен под видом закупки бронежилетов для военных.
Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.
Отмечается, что у бывшего руководителя госпредприятия был остаток средств на счете, которые он мог потратить исключительно на уставные нужды. Однако он решил завладеть ими.
"Экс-директор госпредприятия привлек сообщников - главного бухгалтера, которая составила бухгалтерские и финансовые документы для сделки, а также и.о. государственного секретаря профильного Министерства. Последняя должна была согласовать совершение сделки и создать условия для сокрытия преступления", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, для присвоения средств была привлечена благотворительная организация. Ее директор предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы нужде в закупке бронежилетов для ВСУ.
Перечисленные на "благотворительность" деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки.
После совершения преступления экс-директор Укрпатента уехал за пределы страны. Основания для его выезда проверяются. И.о. Государственный секретарь Министерства экономики с работы уволилась, рассчитывая избежать ответственности за свои действия.
Сотрудники ДБР разоблачили правонарушителей вскоре после совершения преступления и в кратчайшие сроки получили доказательную базу противоправных действий чиновников.
На счета предприятий, привлеченных в схеме вывода средств, наложены аресты, приняты меры по обеспечению возмещения нанесенного государству ущерба.
Экс-директору и главному бухгалтеру госпредприятия, и.о. Государственному секретарю Министерства экономики и директору благотворительной организации сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований разоблачило благотворительную организацию, продававшую военным бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев.