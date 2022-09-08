ГБР разоблачило "благотворителей", продававших военным бронежилеты, купленные на пожертвования украинцев

Государственное бюро расследований разоблачило благотворительную организацию, продававшую военным бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев.

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Как говорится в сообщении бюро, после начала полномасштабного вторжения России в Украину столичная благотворительная организация объявила сбор 1 миллиона долларов на нужды Вооруженных сил Украины.

В своих постах в социальных сетях благотворители обязывались купить и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили.

"Но после ввоза на таможенную территорию Украины не менее 1 тысячи бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи глава организации совместно со своими работниками и должностными лицами решили заработать денег. Они успели продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тысяч гривен военным перед тем, как были разоблачены", - сообщает ГБР.

Фото: ГБР

Исполняющему обязанности председателя правления организации сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса). Человеку грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Расследование дела продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной продаже бронежилетов. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

В свою очередь, в самой прокуратуре отмечают, что речь идет о женщине. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.