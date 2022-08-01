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Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)
Правоохранители разоблачили мужчину, ранее занимавшего должность заместителя председателя Днепропетровской областной администрации, на продаже гуманитарной помощи. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами России, мужчина продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.
Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи. В настоящее время добровольцу территориальной обороны сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса.
Расследование ведет Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что в апреле был задержан исполняющий обязанности мэра Пустомыт Львовской области, потребовавший 100 тысяч гривен за передачу на нужды армии полученного в качестве иностранной гуманитарной помощи микроавтобуса. Это было расценено как взяточничество и продажа гумпомощи.
Отметим, что ввести в УК статью 201-2 по продаже гумпомощи Верховная Рада решила именно в нынешнем году, после полномасштабного российского вторжения. Она предусматривает за такие действия наказания по меньшей мере в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.