Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Общество
Дата публикации

Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)

Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)

Правоохранители разоблачили мужчину, ранее занимавшего должность заместителя председателя Днепропетровской областной администрации, на продаже гуманитарной помощи. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По данным следствия, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами России, мужчина продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.

Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи. В настоящее время добровольцу территориальной обороны сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса.

Фото 2 — Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)
Фото: ОГП
Фото 3 — Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)
Фото: ОГП
Фото 4 — Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)
Фото: ОГП
Фото 5 — Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)
Фото: ОГП
Фото 6 — Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)
Фото: ОГП

Расследование ведет Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП.

Напомним также, что в апреле был задержан исполняющий обязанности мэра Пустомыт Львовской области, потребовавший 100 тысяч гривен за передачу на нужды армии полученного в качестве иностранной гуманитарной помощи микроавтобуса. Это было расценено как взяточничество и продажа гумпомощи.

Отметим, что ввести в УК статью 201-2 по продаже гумпомощи Верховная Рада решила именно в нынешнем году, после полномасштабного российского вторжения. Она предусматривает за такие действия наказания по меньшей мере в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.

Автор:
Тимофей Беспятов