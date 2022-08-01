Экс-замглавы Днепропетровской ОГА поймали на продаже гуманитарки (ФОТО)

Правоохранители разоблачили мужчину, ранее занимавшего должность заместителя председателя Днепропетровской областной администрации, на продаже гуманитарной помощи. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами России, мужчина продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.

Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи. В настоящее время добровольцу территориальной обороны сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса.

Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП

Расследование ведет Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП.

Напомним также, что в апреле был задержан исполняющий обязанности мэра Пустомыт Львовской области, потребовавший 100 тысяч гривен за передачу на нужды армии полученного в качестве иностранной гуманитарной помощи микроавтобуса. Это было расценено как взяточничество и продажа гумпомощи.

Отметим, что ввести в УК статью 201-2 по продаже гумпомощи Верховная Рада решила именно в нынешнем году, после полномасштабного российского вторжения. Она предусматривает за такие действия наказания по меньшей мере в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.